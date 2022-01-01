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Шлифлента ЭНКОР 20232 75х533 К60 (3шт)
Найти аналог
Шлифовальные ленты
    Шлифлента ЭНКОР 20232 75х533 К60 (3шт)
    Арт. 9007157
    Шлифлента ЭНКОР 20232 75х533 К60 (3шт)

      Шлифлента ЭНКОР 20232 75х533 К60 (3шт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9007157

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Длина, мм
      		533
      Ширина, мм
      		75
      Зернистость
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Основой шлифленты Энкор 20232 является тяжелая ткань, обладающая высоким сопротивлением на разрыв. Оксид алюминия выступает в качестве абразива, кроме того связующий элемент – смола, гарантирующая долговечность абразива. Закрытое покрытие (абразивные зерна занимают 90 - 95% поверхности), что необходимо для обработки твердых поверхностей. 

        Преимущества

        • Надежность

        • Длительный срок службы