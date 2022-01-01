Биты с торцевой головкой Зубр "МАСТЕР" 26392-07-02 7х45 мм, 2 шт.
Арт. Х150878223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.04
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Особенности бит
|профессиональная
- Биты магнитные Мастер Зубр 26392-07-02 предназначены для использования с ручным или механизированным инструментом. Предназначены для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Изготовлены из хромомолибденовой стали S2 методом ковки, что обеспечивает высокую износостойкость инструмента. Намагниченные рабочие поверхности значительно облегчают рабочий процесс.
Преимущества
- Износостойкость
- Надежность
- Качество