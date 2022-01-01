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Биты с торцевой головкой Зубр "МАСТЕР" 26392-07-02 7х45 мм, 2 шт.
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Наборы бит
    Биты с торцевой головкой Зубр "МАСТЕР" 26392-07-02 7х45 мм, 2 шт.
    Арт. Х150878223
    Биты с торцевой головкой Зубр "МАСТЕР" 26392-07-02 7х45 мм, 2 шт.
    Биты с торцевой головкой Зубр "МАСТЕР" 26392-07-02 7х45 мм, 2 шт.
      Биты с торцевой головкой Зубр "МАСТЕР" 26392-07-02 7х45 мм, 2 шт.
      Биты с торцевой головкой Зубр "МАСТЕР" 26392-07-02 7х45 мм, 2 шт.

      Биты с торцевой головкой Зубр "МАСТЕР" 26392-07-02 7х45 мм, 2 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150878223

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.04
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Биты магнитные Мастер Зубр 26392-07-02 предназначены для использования с ручным или механизированным инструментом. Предназначены для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Изготовлены из хромомолибденовой стали S2 методом ковки, что обеспечивает высокую износостойкость инструмента. Намагниченные рабочие поверхности значительно облегчают рабочий процесс.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Надежность
        • Качество