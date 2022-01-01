Биты с торцевой головкой Зубр "МАСТЕР" 26392-07-02 7х45 мм, 2 шт.

Преимущества

Износостойкость

Надежность

Качество

Биты магнитные Мастер Зубр 26392-07-02 предназначены для использования с ручным или механизированным инструментом. Предназначены для профессионального монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Изготовлены из хромомолибденовой стали S2 методом ковки, что обеспечивает высокую износостойкость инструмента. Намагниченные рабочие поверхности значительно облегчают рабочий процесс.