Алмазный диск BOSCH Pf Concrete 115*22,23 2.608.602.196

Алмазный диск BOSCH(БОШ) 2.608.602.196 Professional for Concrete представляет собой сменный элемент используемый в углошлифовальных машинах. Данная модель изделия изготовлена для осуществления разрезания бетона, кирпичной кладки, гранита, кирпича, а также других строительных материалов. Предоставленный тип диска предоставляет возможность осуществлять пропилы чисто, быстро и весьма точно без затраты больших усилий.Технические характеристики:Посадочный диаметр изделия: 22,23 мм.Толщина изделия: 1,6 мм.Внешний диаметр: 115 мм.Тип диска: отрезной алмазныйТип реза: сухая резка