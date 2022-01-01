Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Алмазный диск BOSCH Pf Concrete 115*22,23 2.608.602.196
Найти аналог
Алмазные диски для камнеобра­батывающих станков
    Алмазный диск BOSCH Pf Concrete 115*22,23 2.608.602.196
    Арт. 77777X9002313

      Алмазный диск BOSCH Pf Concrete 115*22,23 2.608.602.196

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002313

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный диск BOSCH(БОШ) 2.608.602.196 Professional for Concrete представляет собой сменный элемент используемый в углошлифовальных машинах. Данная модель изделия изготовлена для осуществления разрезания бетона, кирпичной кладки, гранита, кирпича, а также других строительных материалов. Предоставленный тип диска предоставляет возможность осуществлять пропилы чисто, быстро и весьма точно без затраты больших усилий.Технические характеристики:Посадочный диаметр изделия: 22,23 мм.Толщина изделия: 1,6 мм.Внешний диаметр: 115 мм.Тип диска: отрезной алмазныйТип реза: сухая резка