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BOSCH Диск отрезной 355*3,1*25,4 по мет. 2.608.602.759
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Отрезные круги по металлу
    BOSCH Диск отрезной 355*3,1*25,4 по мет. 2.608.602.759
    Арт. X131725137

      BOSCH Диск отрезной 355*3,1*25,4 по мет. 2.608.602.759

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131725137

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы