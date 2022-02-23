Отрезной круг по нержавеющей стали Pureva 404613 (230х2х22 мм)

Преимущества

Для работ по железу, стали, нержавеющей стали и т.п

Высокая производительность

Увеличенная рабочая скорость 80 м/с

Отрезной диск Pureva используется для осуществления резания по металлу, а также некоторых цветных металлов. Более точное обрабатывание, даже в тяжелодоступных местах достигается благодаря специальной конструкции.