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Отрезной круг по нержавеющей стали Pureva 404613 (230х2х22 мм)
4.0
2
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Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг по нержавеющей стали Pureva 404613 (230х2х22 мм)
    Арт. Х1506219
    4.0
    2
    Отрезной круг по нержавеющей стали Pureva 404613 (230х2х22 мм)

      Отрезной круг по нержавеющей стали Pureva 404613 (230х2х22 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1506219
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Pureva
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отрезной диск Pureva используется для осуществления резания по металлу, а также некоторых цветных металлов. Более точное обрабатывание, даже в тяжелодоступных местах достигается благодаря специальной конструкции.

        Преимущества

        • Для работ по железу, стали, нержавеющей стали и т.п
        • Высокая производительность
        • Увеличенная рабочая скорость 80 м/с