Отрезной круг по нержавеющей стали Pureva 404613 (230х2х22 мм)
Арт. Х1506219
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Финляндия
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|сталь
- Отрезной диск Pureva используется для осуществления резания по металлу, а также некоторых цветных металлов. Более точное обрабатывание, даже в тяжелодоступных местах достигается благодаря специальной конструкции.
Преимущества
- Для работ по железу, стали, нержавеющей стали и т.п
- Высокая производительность
- Увеличенная рабочая скорость 80 м/с