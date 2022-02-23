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Отрезной круг по металлу Pureva 400844 (350x3,5x25,4 мм)
5.0
2
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Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг по металлу Pureva 400844 (350x3,5x25,4 мм)
    Арт. Х1506150
    5.0
    2
    Отрезной круг по металлу Pureva 400844 (350x3,5x25,4 мм)

      Отрезной круг по металлу Pureva 400844 (350x3,5x25,4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1506150
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Pureva
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отрезной диск PUREVA 400844 произведен из материалов высокого качества, что способствует длительному применению и высокой прочности.Отрезной диск широко применяется для высокосортных и обычных сталей, особенно для тонкостенного профиля и листа.

        Преимущества

        • Высокая износостойкость
        • Прочность