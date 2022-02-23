Отрезной круг по металлу Pureva 400844 (350x3,5x25,4 мм)

Преимущества

Высокая износостойкость

Прочность

Отрезной диск PUREVA 400844 произведен из материалов высокого качества, что способствует длительному применению и высокой прочности.Отрезной диск широко применяется для высокосортных и обычных сталей, особенно для тонкостенного профиля и листа.