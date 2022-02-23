Отрезной круг по металлу Pureva 400844 (350x3,5x25,4 мм)
Арт. Х1506150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Финляндия
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Отрезной диск PUREVA 400844 произведен из материалов высокого качества, что способствует длительному применению и высокой прочности.Отрезной диск широко применяется для высокосортных и обычных сталей, особенно для тонкостенного профиля и листа.
Преимущества
- Высокая износостойкость
- Прочность