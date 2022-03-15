Отрезной диск Pureva 400633 (230x2,5x22 мм)
Арт. 9006138
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Финляндия
|
Родина бренда
|Финляндия
|
Тип оборудования
|отрезной круг
|
Назначение по материалу
|металл, сталь
- Отрезные диски PUREVA 400-й серии подходят для стали и нержавеющей стали, а также для кислотно-стойкой стали.
Преимущества
- Преимущество таких дисков в специальном наполнителе, который исключает засорение абразивной пылью и частицами материала обработки, а значит обеспечивает долгую работу без чистки диска
- Небольшая толщина диска гарантирует точный и качественный рез