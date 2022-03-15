Отрезной диск Pureva 400633 (230x2,5x22 мм)

Преимущества

Преимущество таких дисков в специальном наполнителе, который исключает засорение абразивной пылью и частицами материала обработки, а значит обеспечивает долгую работу без чистки диска

Небольшая толщина диска гарантирует точный и качественный рез

Отрезные диски PUREVA 400-й серии подходят для стали и нержавеющей стали, а также для кислотно-стойкой стали.