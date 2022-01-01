Набор бит Gross 11344, PZ1х50

Набор бит Gross 11344 укомплектован битами, оснащенными крестообразным шлицом Pozidrive (PZ). Всего в наборе 10 бит, длина каждой из которой равна 50 мм. Для установки бит применяется самый распространенный тип хвостовика 1/4. Набор бит Gross 11344 рассчитан на длительное использование. Биты, включенные в комплект, произведены из инструментальной стали высочайшего качества. Работа с крепежом будет максимально эффективной. Упаковка набора представляет из себя блистер традиционной конструкции, который, благодаря наличию отверстия для подвешивания, можно хранить на приспособленной для этого вертикальной или наклонной поверхности.