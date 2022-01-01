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Набор бит Gross 11344, PZ1х50
261 ₽
Биты крестовые PZ
    Набор бит Gross 11344, PZ1х50
    Арт. Ю00000021889
    Набор бит Gross 11344, PZ1х50
    Набор бит Gross 11344, PZ1х50
      Набор бит Gross 11344, PZ1х50
      Набор бит Gross 11344, PZ1х50

      Набор бит Gross 11344, PZ1х50

      261 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021889

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.035
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      261 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит Gross 11344 укомплектован битами, оснащенными крестообразным шлицом Pozidrive (PZ). Всего в наборе 10 бит, длина каждой из которой равна 50 мм. Для установки бит применяется самый распространенный тип хвостовика 1/4. Набор бит Gross 11344 рассчитан на длительное использование. Биты, включенные в комплект, произведены из инструментальной стали высочайшего качества. Работа с крепежом будет максимально эффективной. Упаковка набора представляет из себя блистер традиционной конструкции, который, благодаря наличию отверстия для подвешивания, можно хранить на приспособленной для этого вертикальной или наклонной поверхности.