Отрезной круг ПрофОснастка Мастер №12 (125x2,5x22,23 мм)

Преимущества

Отличается легким резом, высокой скоростью резания и хорошими показателями эффективности – длиной реза

Стабилность качества

Каждый отрезной круг имеет информацию о коэффициенте шлифования и количеству активного реза

Абразивные отрезные диски (круги) ТИП 41 (плоские) серии Мастер предназначены для обработки изделий из металла (прутков, арматуры, уголков и других профилей). Не предназначены для обработки нержавейки, цветных металлов, камня. Устанавливаются на УШМ (болгарки).Отличаются между собой внешним диаметром, величиной посадочного отверстия, толщиной и твердостью рабочей части, скоростью резания.