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Отрезной круг ПрофОснастка Мастер №3 (115x1,2x22,23 мм)
5.0
2
Найти аналог
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг ПрофОснастка Мастер №3 (115x1,2x22,23 мм)
    Арт. X131725168
    5.0
    2
    Отрезной круг ПрофОснастка Мастер №3 (115x1,2x22,23 мм)

      Отрезной круг ПрофОснастка Мастер №3 (115x1,2x22,23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131725168
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Абразивные отрезные диски (круги) ТИП 41 (плоские) серии Мастер предназначены для обработки изделий из металла (прутков, арматуры, уголков и других профилей). Не предназначены для обработки нержавейки, цветных металлов, камня. Устанавливаются на УШМ (болгарки).Отличаются между собой внешним диаметром, величиной посадочного отверстия, толщиной и твердостью рабочей части, скоростью резания. Применяются в быту, в строительных и ремонтных работах.

        Преимущества

        • Наилучшим образом сочетают производительность, скорость пиления и качество резания
        • Вся продукция имеет сертификацию ISO 9001 EA