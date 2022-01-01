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Набор головок торцевых 12-гранных Ombra 912312, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых 12-гранных Ombra 912312, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов
    Арт. ombratools_4236
    Набор головок торцевых 12-гранных Ombra 912312, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов
    Набор головок торцевых 12-гранных Ombra 912312, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов
      Набор головок торцевых 12-гранных Ombra 912312, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов
      Набор головок торцевых 12-гранных Ombra 912312, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов

      Набор головок торцевых 12-гранных Ombra 912312, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_4236

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		0.87
      Количество предметов, шт
      		12
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых 12-гранных головок 1/2"DR Ombra 912312 пригодится в мастерской, гараже для проведения ремонтных работ.  

        Особенности и преимущества:

        • Головки изготовлены из хром-ванадиевой стали, что определяет высокий рабочий ресурс и устойчивость к изнашиванию. 
        • Набор состоит из 12 предметов. 
        • Приспособления располагаются на держателе.

        Комплектация:

        1. Торцевые головки 12 шт.: 10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24 мм.
        2. Держатель "рельс".