Набор головок торцевых 12-гранных Ombra 912312, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов
Арт. ombratools_4236
Набор головок торцевых 12-гранных Ombra 912312, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов
Арт. ombratools_4236
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.87
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Количество предметов, шт
|12
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых 12-гранных головок 1/2"DR Ombra 912312 пригодится в мастерской, гараже для проведения ремонтных работ.
Особенности и преимущества:
- Головки изготовлены из хром-ванадиевой стали, что определяет высокий рабочий ресурс и устойчивость к изнашиванию.
- Набор состоит из 12 предметов.
- Приспособления располагаются на держателе.
Комплектация:
- Торцевые головки 12 шт.: 10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24 мм.
- Держатель "рельс".