Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911412, 1/4"DR, 4-13 мм, 12 предметов
Арт. ombratools_6354
Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911412, 1/4"DR, 4-13 мм, 12 предметов
Арт. ombratools_6354
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.39
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Количество предметов, шт
|12
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок и аксессуаров Ombra 1/4DR 12 предметов 911412 используется при проведения слесарно-монтажных работ.
Особенности и преимущества:
- Изделие представляет собой набор, включающий ассортимент сборного слесарно-монтажного инструмента системы 1/4"DR, состоящий из 10 торцевых шестигранных головок в рабочем диапазоне от 4 до 13 мм, трещоточной рукоятки 72 зубца, с пластиковой ручкой и быстрым сбросом и удлинителя L= 100 мм.
- Инструменты располагаются на пластиковом держателе, снабженным системой подвеса «еврослот» предполагающем удобное хранение набора и его размещение на торговом оборудовании.
- Вся необходимая информация по изделию размещена на этикетке, расположенной в верхней части держателя.
Комплектация:
- Головки торцевые 1/4"DR: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм.
- Трещоточная рукоятка 1/4"DR с пластиковой ручкой.
- Удлинитель 1/4"DR L=100 мм.