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Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911412, 1/4"DR, 4-13 мм, 12 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911412, 1/4"DR, 4-13 мм, 12 предметов
    Арт. ombratools_6354
    Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911412, 1/4"DR, 4-13 мм, 12 предметов
    Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911412, 1/4"DR, 4-13 мм, 12 предметов
      Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911412, 1/4"DR, 4-13 мм, 12 предметов
      Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911412, 1/4"DR, 4-13 мм, 12 предметов

      Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911412, 1/4"DR, 4-13 мм, 12 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_6354

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		0.39
      Количество предметов, шт
      		12
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок и аксессуаров Ombra 1/4DR 12 предметов 911412 используется при проведения слесарно-монтажных работ. 

        Особенности и преимущества:

        • Изделие представляет собой набор, включающий ассортимент сборного слесарно-монтажного инструмента системы 1/4"DR, состоящий из 10 торцевых шестигранных головок в рабочем диапазоне от 4 до 13 мм, трещоточной рукоятки 72 зубца, с пластиковой ручкой и быстрым сбросом и удлинителя L= 100 мм. 
        • Инструменты располагаются на пластиковом держателе, снабженным системой подвеса «еврослот» предполагающем удобное хранение набора и его размещение на торговом оборудовании. 
        • Вся необходимая информация по изделию размещена на этикетке, расположенной в верхней части держателя.

        Комплектация:

        1. Головки торцевые 1/4"DR: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм.
        2. Трещоточная рукоятка 1/4"DR с пластиковой ручкой.
        3. Удлинитель 1/4"DR L=100 мм.