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Набор головок торцевых ударных глубоких Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых ударных глубоких Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета
    Арт. Х130225550
    Набор головок торцевых ударных глубоких Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета
    Набор головок торцевых ударных глубоких Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета
    Набор головок торцевых ударных глубоких Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета
      Набор головок торцевых ударных глубоких Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета
      Набор головок торцевых ударных глубоких Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета
      Набор головок торцевых ударных глубоких Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета

      Набор головок торцевых ударных глубоких Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130225550

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		0.9
      Количество предметов, шт
      		3
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Набор торцевых головок ударных глубоких Ombra 912503 применяется для проведения работ с механизированным инструментом ударного действия, при обслуживании легкосплавных колесных дисков легковых автомобилей. Устойчивы к высоким динамическим нагрузкам.

        Комплектация:

        1. Головки торцевые ударные шестигранные глубокие 1/2DR 3 шт.: 17 мм, 19 мм, 21 мм.
        2. Кейс.