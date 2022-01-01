Набор головок торцевых ударных глубоких Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета
Арт. Х130225550
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.9
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Количество предметов, шт
|3
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание товара:Набор торцевых головок ударных глубоких Ombra 912503 применяется для проведения работ с механизированным инструментом ударного действия, при обслуживании легкосплавных колесных дисков легковых автомобилей. Устойчивы к высоким динамическим нагрузкам.
Комплектация:
- Головки торцевые ударные шестигранные глубокие 1/2DR 3 шт.: 17 мм, 19 мм, 21 мм.
- Кейс.