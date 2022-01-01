Набор головок торцевых ударных глубоких Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета

Описание товара:

Комплектация:

Головки торцевые ударные шестигранные глубокие 1/2DR 3 шт.: 17 мм, 19 мм, 21 мм. Кейс.

Набор торцевых головок ударных глубоких Ombra 912503 применяется для проведения работ с механизированным инструментом ударного действия, при обслуживании легкосплавных колесных дисков легковых автомобилей. Устойчивы к высоким динамическим нагрузкам.