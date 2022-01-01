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Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911225, 1/2"DR, 8-32 мм, 25 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911225, 1/2"DR, 8-32 мм, 25 предметов
    Арт. ombratools_2321
    Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911225, 1/2"DR, 8-32 мм, 25 предметов
    Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911225, 1/2"DR, 8-32 мм, 25 предметов
    Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911225, 1/2"DR, 8-32 мм, 25 предметов
    Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911225, 1/2"DR, 8-32 мм, 25 предметов
    Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911225, 1/2"DR, 8-32 мм, 25 предметов
      Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911225, 1/2"DR, 8-32 мм, 25 предметов
      Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911225, 1/2"DR, 8-32 мм, 25 предметов
      Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911225, 1/2"DR, 8-32 мм, 25 предметов
      Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911225, 1/2"DR, 8-32 мм, 25 предметов
      Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911225, 1/2"DR, 8-32 мм, 25 предметов

      Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911225, 1/2"DR, 8-32 мм, 25 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2321

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		4.55
      Количество предметов, шт
      		25
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор головок 1/2" DR 25 предметов Ombra 911225 используется в строительных, ремонтных и других крепежных работах. 

        Особенности и преимущества:

        • Инструменты изготовлены из легированной стали. 
        • Тройное хромоникелевое покрытие с полировкой на промежуточной стадии - для защиты от коррозии.
        • Защита от химических и механических воздействий.
        • Диапазонный набор инструмента представляющий широкий ассортимент торцевых головок с приводом 1/2"DR, являющихся основой, на которой строится вся система сборного слесарно-монтажного инструмента предприятия. 
        • Аксессуарная группа, дополняющая торцевые головки, предлагает разнообразное рабочее применение.

        Комплектация:

        1. Головки торцевые 1/2", 18 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
        2. Головка торцевая свечная 1/2"DR, 16 мм.
        3. Головка торцевая свечная 1/2"DR, 21 мм.
        4. Удлинитель 1/2"DR, 125 мм.
        5. Удлинитель 1/2"DR, 250 мм.
        6. Рукоятка трещоточная 1/2"DR.
        7. Шарнир карданный 1/2"DR.
        8. Вороток Т-образный 1/4"DR, 120 мм.
        9. Кейс пластиковый, цветная упаковка.