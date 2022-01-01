Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911225, 1/2"DR, 8-32 мм, 25 предметов
Арт. ombratools_2321
Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911225, 1/2"DR, 8-32 мм, 25 предметов
Арт. ombratools_2321
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|4.55
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Количество предметов, шт
|25
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор головок 1/2" DR 25 предметов Ombra 911225 используется в строительных, ремонтных и других крепежных работах.
Особенности и преимущества:
- Инструменты изготовлены из легированной стали.
- Тройное хромоникелевое покрытие с полировкой на промежуточной стадии - для защиты от коррозии.
- Защита от химических и механических воздействий.
- Диапазонный набор инструмента представляющий широкий ассортимент торцевых головок с приводом 1/2"DR, являющихся основой, на которой строится вся система сборного слесарно-монтажного инструмента предприятия.
- Аксессуарная группа, дополняющая торцевые головки, предлагает разнообразное рабочее применение.
Комплектация:
- Головки торцевые 1/2", 18 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
- Головка торцевая свечная 1/2"DR, 16 мм.
- Головка торцевая свечная 1/2"DR, 21 мм.
- Удлинитель 1/2"DR, 125 мм.
- Удлинитель 1/2"DR, 250 мм.
- Рукоятка трещоточная 1/2"DR.
- Шарнир карданный 1/2"DR.
- Вороток Т-образный 1/4"DR, 120 мм.
- Кейс пластиковый, цветная упаковка.