Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911225, 1/2"DR, 8-32 мм, 25 предметов

Описание:

Особенности и преимущества:

Инструменты изготовлены из легированной стали.

Тройное хромоникелевое покрытие с полировкой на промежуточной стадии - для защиты от коррозии.

Защита от химических и механических воздействий.

Диапазонный набор инструмента представляющий широкий ассортимент торцевых головок с приводом 1/2"DR, являющихся основой, на которой строится вся система сборного слесарно-монтажного инструмента предприятия.

Аксессуарная группа, дополняющая торцевые головки, предлагает разнообразное рабочее применение.

Комплектация:

Головки торцевые 1/2", 18 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм. Головка торцевая свечная 1/2"DR, 16 мм. Головка торцевая свечная 1/2"DR, 21 мм. Удлинитель 1/2"DR, 125 мм. Удлинитель 1/2"DR, 250 мм. Рукоятка трещоточная 1/2"DR. Шарнир карданный 1/2"DR. Вороток Т-образный 1/4"DR, 120 мм. Кейс пластиковый, цветная упаковка.

Набор головок 1/2" DR 25 предметов Ombra 911225 используется в строительных, ремонтных и других крепежных работах.