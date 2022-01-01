Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911423, 1/4"DR, 4-13 мм, 23 предмета
Арт. ombratools_2322
Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911423, 1/4"DR, 4-13 мм, 23 предмета
Арт. ombratools_2322
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.14
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Количество предметов, шт
|23
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор головок 1/4" DR 23 предмета Ombra 911423 предназначен для различных крепежных работ. В удобном кейсе расположено 23 предмета, среди которых 17 различных торцевых головок. Инструменты изготовлены из легированной стали.
Особенности и преимущества:
- Набор торцевых головок и аксессуаров системы 1/4"DR, применяющейся при обслуживании крепежных деталей внешнего рабочего профиля изделий точной механики, электроники и бытовой техники, где рабочая зона ограничена и отсутствуют серьезные нагрузки.
- Комплект аксессуаров расширяет возможность применения насадок в труднодоступных местах.
- Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии.
Комплектация:
- Головки торцевые 1/4''DR, 12 шт. :4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 мм.
- Головки торцевые глубокие 1/4''DR, 5 шт.: 7, 8, 10, 12, 13 мм.
- Рукоятка трещоточная 1/4"DR, 72 зубца.
- Удлинитель 1/4"DR, 75 мм.
- Удлинитель гибкий 1/4"DR, 150 мм.
- Рукоятка отверточная 1/4"DR.
- Шарнир карданный 1/4"DR.
- Вороток Т-образный 1/4"DR, 120 мм.
- Пластиковый кейс, цветная упаковка.