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Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911423, 1/4"DR, 4-13 мм, 23 предмета
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911423, 1/4"DR, 4-13 мм, 23 предмета
    Арт. ombratools_2322
    Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911423, 1/4"DR, 4-13 мм, 23 предмета
    Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911423, 1/4"DR, 4-13 мм, 23 предмета
    Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911423, 1/4"DR, 4-13 мм, 23 предмета
    Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911423, 1/4"DR, 4-13 мм, 23 предмета
      Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911423, 1/4"DR, 4-13 мм, 23 предмета
      Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911423, 1/4"DR, 4-13 мм, 23 предмета
      Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911423, 1/4"DR, 4-13 мм, 23 предмета
      Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911423, 1/4"DR, 4-13 мм, 23 предмета

      Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911423, 1/4"DR, 4-13 мм, 23 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2322

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		1.14
      Количество предметов, шт
      		23
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор головок 1/4" DR 23 предмета Ombra 911423 предназначен для различных крепежных работ. В удобном кейсе расположено 23 предмета, среди которых 17 различных торцевых головок. Инструменты изготовлены из легированной стали.

        Особенности и преимущества:

        • Набор торцевых головок и аксессуаров системы 1/4"DR, применяющейся при обслуживании крепежных деталей внешнего рабочего профиля изделий точной механики, электроники и бытовой техники, где рабочая зона ограничена и отсутствуют серьезные нагрузки. 
        • Комплект аксессуаров расширяет возможность применения насадок в труднодоступных местах.
        • Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии.

        Комплектация:

        1. Головки торцевые 1/4''DR, 12 шт. :4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 мм.
        2. Головки торцевые глубокие 1/4''DR, 5 шт.: 7, 8, 10, 12, 13 мм.
        3. Рукоятка трещоточная 1/4"DR, 72 зубца.
        4. Удлинитель 1/4"DR, 75 мм.
        5. Удлинитель гибкий 1/4"DR, 150 мм.
        6. Рукоятка отверточная 1/4"DR.
        7. Шарнир карданный 1/4"DR.
        8. Вороток Т-образный 1/4"DR, 120 мм.
        9. Пластиковый кейс, цветная упаковка.