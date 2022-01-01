Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911423, 1/4"DR, 4-13 мм, 23 предмета

Описание:

Особенности и преимущества:

Набор торцевых головок и аксессуаров системы 1/4"DR, применяющейся при обслуживании крепежных деталей внешнего рабочего профиля изделий точной механики, электроники и бытовой техники, где рабочая зона ограничена и отсутствуют серьезные нагрузки.

Комплект аксессуаров расширяет возможность применения насадок в труднодоступных местах.

Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии.

Комплектация:

Головки торцевые 1/4''DR, 12 шт. :4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 мм. Головки торцевые глубокие 1/4''DR, 5 шт.: 7, 8, 10, 12, 13 мм. Рукоятка трещоточная 1/4"DR, 72 зубца. Удлинитель 1/4"DR, 75 мм. Удлинитель гибкий 1/4"DR, 150 мм. Рукоятка отверточная 1/4"DR. Шарнир карданный 1/4"DR. Вороток Т-образный 1/4"DR, 120 мм. Пластиковый кейс, цветная упаковка.

Набор головок 1/4" DR 23 предмета Ombra 911423 предназначен для различных крепежных работ. В удобном кейсе расположено 23 предмета, среди которых 17 различных торцевых головок. Инструменты изготовлены из легированной стали.