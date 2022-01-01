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Набор головок торцевых глубоких Ombra 912112, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых глубоких Ombra 912112, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов
    Арт. ombratools_4235
    Набор головок торцевых глубоких Ombra 912112, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов

      Набор головок торцевых глубоких Ombra 912112, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_4235

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		1.75
      Количество предметов, шт
      		12
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых глубоких головок 1/2"DR Ombra 912112 обладает увеличенной длиной, для удобной работы со сложными деталями удлиненной формы. Изделия обладают большим рабочим ресурсом и выдерживают интенсивные нагрузки. 

        Особенности и преимущества:

        • Головки изготовлены из хром-ванадиевой стали, что делает их устойчивыми к коррозии и износу.
        • Набор состоит из 12 предметов.
        • Долговечность.
        • Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии.

        Комплектация:

        1. Троцевые головки 12 шт.: 10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24 мм.
        2. Держатель "рельс".