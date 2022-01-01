Набор головок торцевых глубоких Ombra 912112, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов

Описание:

Особенности и преимущества:

Головки изготовлены из хром-ванадиевой стали, что делает их устойчивыми к коррозии и износу.

Набор состоит из 12 предметов.

Долговечность.

Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии.

Комплектация:

Троцевые головки 12 шт.: 10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24 мм. Держатель "рельс".

Набор торцевых глубоких головок 1/2"DR Ombra 912112 обладает увеличенной длиной, для удобной работы со сложными деталями удлиненной формы. Изделия обладают большим рабочим ресурсом и выдерживают интенсивные нагрузки.