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Набор головок торцевых для ударного инструмента Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых для ударного инструмента Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета
    Арт. ombratools_4302
    Набор головок торцевых для ударного инструмента Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета

      Набор головок торцевых для ударного инструмента Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_4302

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		0.9
      Количество предметов, шт
      		3
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор головок торцевых для ударного инструмента OMBRA 912503, применяются для проведения слесарно-монтажных работ с механизированным инструментом ударного действия, при работе с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями. 

        Особенности и преимущества:

        • Устойчивы к высоким динамическим нагрузкам.
        • Тип крепления - квадрат с отверстием.

        Комплектация:

        1. Головки торцевые ударные шестигранные глубокие (цветные) 1/2DR 3 шт.: 17 мм, 19 мм, 21 мм.
        2. Пластиковый кейс.