Набор головок торцевых для ударного инструмента Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета
Арт. ombratools_4302
Набор головок торцевых для ударного инструмента Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета
Арт. ombratools_4302
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.9
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Количество предметов, шт
|3
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор головок торцевых для ударного инструмента OMBRA 912503, применяются для проведения слесарно-монтажных работ с механизированным инструментом ударного действия, при работе с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.
Особенности и преимущества:
- Устойчивы к высоким динамическим нагрузкам.
- Тип крепления - квадрат с отверстием.
Комплектация:
- Головки торцевые ударные шестигранные глубокие (цветные) 1/2DR 3 шт.: 17 мм, 19 мм, 21 мм.
- Пластиковый кейс.