Набор головок торцевых для ударного инструмента Ombra 912503, 1/2"DR, 3 предмета

Описание:

Особенности и преимущества:

Устойчивы к высоким динамическим нагрузкам.

Тип крепления - квадрат с отверстием.

Комплектация:

Головки торцевые ударные шестигранные глубокие (цветные) 1/2DR 3 шт.: 17 мм, 19 мм, 21 мм. Пластиковый кейс.

Набор головок торцевых для ударного инструмента OMBRA 912503, применяются для проведения слесарно-монтажных работ с механизированным инструментом ударного действия, при работе с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.