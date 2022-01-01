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Набор головок торцевых Ombra 914013, 1/4"DR на держателе, 4-14 мм, 13 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Ombra 914013, 1/4"DR на держателе, 4-14 мм, 13 предметов
    Арт. ombratools_4238
    Набор головок торцевых Ombra 914013, 1/4"DR на держателе, 4-14 мм, 13 предметов

      Набор головок торцевых Ombra 914013, 1/4"DR на держателе, 4-14 мм, 13 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_4238

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		0.25
      Количество предметов, шт
      		13
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок 1/4"DR Ombra 914013 применяется в автогаражных мастерских. Состоит из 13 головок размером от 4 до 14 мм с квадратом 1/4 дюйма. Поставляется на специальном держателе для удобного хранения. Широкий выбор торцевых головок - для универсальности использования.

        Особенности и преимущества:

        • Служит для начального откручивания крепежных деталей с 6-гранным рабочим профилем.
        • Позволяет прилагать максимально допустимые для торцевых головок рабочие нагрузки. 
        • К минусам можно отнести сложность с позиционированием на крепеже, что при наличии трещоточной рукоятки не имеет значения.

        Комплектация:

        1. 1/4" DR головки торцевые: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.
        2. Держатель "рельс".