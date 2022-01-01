Набор головок торцевых Ombra 914013, 1/4"DR на держателе, 4-14 мм, 13 предметов

Описание:

Особенности и преимущества:

Служит для начального откручивания крепежных деталей с 6-гранным рабочим профилем.

Позволяет прилагать максимально допустимые для торцевых головок рабочие нагрузки.

К минусам можно отнести сложность с позиционированием на крепеже, что при наличии трещоточной рукоятки не имеет значения.

Комплектация:

1/4" DR головки торцевые: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. Держатель "рельс".

Набор торцевых головок 1/4"DR Ombra 914013 применяется в автогаражных мастерских. Состоит из 13 головок размером от 4 до 14 мм с квадратом 1/4 дюйма. Поставляется на специальном держателе для удобного хранения. Широкий выбор торцевых головок - для универсальности использования.