Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета

Описание:

Особенности и преимущества:

Диапазонный набор инструмента представляющий широкий ассортимент торцевых головок с приводом 1/2"DR, являющихся основой, на которой строится вся система сборного слесарно-монтажного инструмента предприятия.

Аксессуарная группа, дополняющая торцевые головки, предлагает разнообразное рабочее применение.

Применение легированной стали при изготовлении предметов набора;

Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии.

Комплектация:

Головки торцевые 1/2", 18 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм. Удлинитель 1/2"DR, 125 мм. Удлинитель 1/2"DR, 250 мм. Рукоятка трещоточная 1/2"DR. Шарнир карданный 1/2"DR. Вороток Т-образный 1/4"DR, 120 мм. Вороток шарнирный 1/2”DR, 375 мм. Пластиковый кейс, цветная упаковка.

Набор торцевых головок Ombra 1/2" DR 911224 используется для работ с различным крепежом. В состав набора входят 24 предмета, 18 из которых торцевые головки.