Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета
Арт. ombratools_2320
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|4.89
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Количество предметов, шт
|24
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок Ombra 1/2" DR 911224 используется для работ с различным крепежом. В состав набора входят 24 предмета, 18 из которых торцевые головки.
Особенности и преимущества:
- Диапазонный набор инструмента представляющий широкий ассортимент торцевых головок с приводом 1/2"DR, являющихся основой, на которой строится вся система сборного слесарно-монтажного инструмента предприятия.
- Аксессуарная группа, дополняющая торцевые головки, предлагает разнообразное рабочее применение.
- Применение легированной стали при изготовлении предметов набора;
- Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии.
Комплектация:
- Головки торцевые 1/2", 18 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
- Удлинитель 1/2"DR, 125 мм.
- Удлинитель 1/2"DR, 250 мм.
- Рукоятка трещоточная 1/2"DR.
- Шарнир карданный 1/2"DR.
- Вороток Т-образный 1/4"DR, 120 мм.
- Вороток шарнирный 1/2”DR, 375 мм.
- Пластиковый кейс, цветная упаковка.