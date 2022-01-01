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Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета
    Арт. ombratools_2320
    Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета
    Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета
    Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета
    Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета
    Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета
    Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета
      Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета
      Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета
      Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета
      Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета
      Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета
      Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета

      Набор головок торцевых с аксессуарами OMBRA 911224, 24 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2320

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		4.89
      Количество предметов, шт
      		24
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок Ombra 1/2" DR 911224 используется для работ с различным крепежом. В состав набора входят 24 предмета, 18 из которых торцевые головки. 

        Особенности и преимущества:

        • Диапазонный набор инструмента представляющий широкий ассортимент торцевых головок с приводом 1/2"DR, являющихся основой, на которой строится вся система сборного слесарно-монтажного инструмента предприятия. 
        • Аксессуарная группа, дополняющая торцевые головки, предлагает разнообразное рабочее применение.
        • Применение легированной стали при изготовлении предметов набора;
        • Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии.

        Комплектация:

        1. Головки торцевые 1/2", 18 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
        2. Удлинитель 1/2"DR, 125 мм.
        3. Удлинитель 1/2"DR, 250 мм.
        4. Рукоятка трещоточная 1/2"DR.
        5. Шарнир карданный 1/2"DR.
        6. Вороток Т-образный 1/4"DR, 120 мм.
        7. Вороток шарнирный 1/2”DR, 375 мм.
        8. Пластиковый кейс, цветная упаковка.