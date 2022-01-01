Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета
Арт. ombratools_6504
Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета
Арт. ombratools_6504
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.73
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Количество предметов, шт
|22
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор Ombra 953222 55582 используется при монтаже/демонтаже крепежных элементов, имеющих шлиц Torx, с помощью ручного инструмента или гайковерта. В наборе 22 предмета в пластиковом кейсе.
Особенности и преимущества:
- Тип крепления - квадрат с подпружиненным шариком.
- Размер посадки - 1/2; 3/8 дюйма.
Комплектация:
- Головки торцевые 3/8"DR, внешний TORX®, 2 шт.: E6, E7.
- Головки торцевые 1/2"DR, внешний TORX®, 10 шт.: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24.
- Насадки торцевые 1/2"DR с вставками-битами TORX®, 10 шт.: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70.
- Пластиковый кейс.