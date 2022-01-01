Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета

Описание:

Особенности и преимущества:

Тип крепления - квадрат с подпружиненным шариком.

Размер посадки - 1/2; 3/8 дюйма.

Комплектация:

Головки торцевые 3/8"DR, внешний TORX®, 2 шт.: E6, E7. Головки торцевые 1/2"DR, внешний TORX®, 10 шт.: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24. Насадки торцевые 1/2"DR с вставками-битами TORX®, 10 шт.: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70. Пластиковый кейс.

Набор Ombra 953222 55582 используется при монтаже/демонтаже крепежных элементов, имеющих шлиц Torx, с помощью ручного инструмента или гайковерта. В наборе 22 предмета в пластиковом кейсе.