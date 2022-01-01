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Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета
    Арт. ombratools_6504
    Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета
    Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета
    Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета
    Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета
    Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета
    Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета
      Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета
      Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета
      Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета
      Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета
      Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета
      Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета

      Набор головок торцевых Ombra 953222, внешний TORX®, и насадок с вставками-битами TORX®, 22 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_6504

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		1.73
      Количество предметов, шт
      		22
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор Ombra 953222 55582 используется при монтаже/демонтаже крепежных элементов, имеющих шлиц Torx, с помощью ручного инструмента или гайковерта. В наборе 22 предмета в пластиковом кейсе.

        Особенности и преимущества:

        • Тип крепления - квадрат с подпружиненным шариком.
        • Размер посадки - 1/2; 3/8 дюйма.

        Комплектация:

        1. Головки торцевые 3/8"DR, внешний TORX®, 2 шт.: E6, E7.
        2. Головки торцевые 1/2"DR, внешний TORX®, 10 шт.: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24.
        3. Насадки торцевые 1/2"DR с вставками-битами TORX®, 10 шт.: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70.
        4. Пластиковый кейс.