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Набор головок торцевых глубоких для ударного инструмента Ombra 912511, 1/2"DR, 10-24 мм, 11 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых глубоких для ударного инструмента Ombra 912511, 1/2"DR, 10-24 мм, 11 предметов
    Арт. ombratools_4301
    Набор головок торцевых глубоких для ударного инструмента Ombra 912511, 1/2"DR, 10-24 мм, 11 предметов

      Набор головок торцевых глубоких для ударного инструмента Ombra 912511, 1/2"DR, 10-24 мм, 11 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_4301

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		2.54
      Количество предметов, шт
      		11
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор головок торцевых глубоких для ударного инструмента OMBRA 912511, применяются для проведения слесарно-монтажных работ с механизированным инструментом ударного действия, при работе с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями. 

        Особенности и преимущества:

        • Устойчивы к высоким динамическим нагрузкам.
        • Тип крепления - квадрат с отверстием.

        Комплектация:

        1. Головки торцевые ударные шестигранные глубокие 1/2DR 11 шт.: 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм.
        2. Кейс.