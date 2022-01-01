Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911212, 1/2"DR, 10-19 мм, 12 предметов
Арт. ombratools_6355
Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911212, 1/2"DR, 10-19 мм, 12 предметов
Арт. ombratools_6355
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.46
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Количество предметов, шт
|12
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок и аксессуаров Ombra 1/2DR 12 предметов 55580 911212 - это прочный и универсальный ручной инструмент, который используется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.
Особенности и преимущества:
- Изделие представляет собой набор, включающий ассортимент сборного слесарно-монтажного инструмента системы 1/2"DR, состоящий из 10 торцевых шестигранных головок в рабочем диапазоне от 10 до 19 мм, трещоточной рукоятки 72 зубца, с пластиковой ручкой и быстрым сбросом и удлинителя L= 125 мм.
- Инструменты располагаются на пластиковом держателе, снабженным системой подвеса «еврослот» предполагающем удобное хранение набора и его размещение на торговом оборудовании.
- Вся необходимая информация по изделию размещена на этикетке, расположенной в верхней части держателя.
Комплектация:
- Головки торцевые 1/2"DR: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 мм.
- Трещоточная рукоятка 1/2"DR с пластиковой ручкой.
- Удлинитель 1/4"DR L=125 мм.