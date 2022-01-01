Набор головок торцевых с аксессуарами Ombra 911212, 1/2"DR, 10-19 мм, 12 предметов

Описание:

Особенности и преимущества:

Изделие представляет собой набор, включающий ассортимент сборного слесарно-монтажного инструмента системы 1/2"DR, состоящий из 10 торцевых шестигранных головок в рабочем диапазоне от 10 до 19 мм, трещоточной рукоятки 72 зубца, с пластиковой ручкой и быстрым сбросом и удлинителя L= 125 мм.

Инструменты располагаются на пластиковом держателе, снабженным системой подвеса «еврослот» предполагающем удобное хранение набора и его размещение на торговом оборудовании.

Вся необходимая информация по изделию размещена на этикетке, расположенной в верхней части держателя.

Комплектация:

Головки торцевые 1/2"DR: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 мм. Трещоточная рукоятка 1/2"DR с пластиковой ручкой. Удлинитель 1/4"DR L=125 мм.

Набор торцевых головок и аксессуаров Ombra 1/2DR 12 предметов 55580 911212 - это прочный и универсальный ручной инструмент, который используется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.