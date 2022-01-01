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Набор головок торцевых Ombra 912012, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор головок торцевых Ombra 912012, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов
    Арт. ombratools_4234
    Набор головок торцевых Ombra 912012, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов
    Набор головок торцевых Ombra 912012, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов
      Набор головок торцевых Ombra 912012, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов
      Набор головок торцевых Ombra 912012, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов

      Набор головок торцевых Ombra 912012, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_4234

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		0.9
      Количество предметов, шт
      		12
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок 1/2"DR Ombra 912012 состоит из 12 предметов. Все инструменты изготовлены из специальной легированной стали, что определяет высокий ресурс работы. Приспособления расположены на удобном держателе.

        Особенности и преимущества:

        • Применение легированной стали при изготовлении предметов из набора торцевых головок 1/2"DR Ombra 912012 обеспечивает высокую прочность.
        • Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии.

        Комплектация:

        1. Торцевые головки 12 шт.: 10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24 мм.
        2. Держатель.