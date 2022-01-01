Набор головок торцевых Ombra 912012, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов

Описание:

Особенности и преимущества:

Применение легированной стали при изготовлении предметов из набора торцевых головок 1/2"DR Ombra 912012 обеспечивает высокую прочность.

Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии.

Комплектация:

Торцевые головки 12 шт.: 10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24 мм. Держатель.

Набор торцевых головок 1/2"DR Ombra 912012 состоит из 12 предметов. Все инструменты изготовлены из специальной легированной стали, что определяет высокий ресурс работы. Приспособления расположены на удобном держателе.