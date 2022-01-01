Набор головок торцевых Ombra 912012, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов
Арт. ombratools_4234
Набор головок торцевых Ombra 912012, 1/2"DR на держателе, 10-24 мм, 12 предметов
Арт. ombratools_4234
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.9
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Количество предметов, шт
|12
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок 1/2"DR Ombra 912012 состоит из 12 предметов. Все инструменты изготовлены из специальной легированной стали, что определяет высокий ресурс работы. Приспособления расположены на удобном держателе.
Особенности и преимущества:
- Применение легированной стали при изготовлении предметов из набора торцевых головок 1/2"DR Ombra 912012 обеспечивает высокую прочность.
- Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии.
Комплектация:
- Торцевые головки 12 шт.: 10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24 мм.
- Держатель.