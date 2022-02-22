Шлифовальная лента Энкор 20243 (100x610 мм, К80, 3 предмета)

Лента Энкор 20243 выполнена на основе тяжелой ткани (с натуральными волокнами, малым удельным весом, водонепроницаемой, гибкой). Тяжелую ткань очень трудно разорвать. В виде абразива используют оксид алюминия темно-коричневый. Базовое покрытие связывают смолой, что увеличивает срок службы, не дает аброзиву перегреться.

Преимущества