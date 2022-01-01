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Шлифленты BOSCH 75х533 мм K80 B.f.W.+P 2.608.606.082 (10 шт)
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Шлифовальные ленты
    Шлифленты BOSCH 75х533 мм K80 B.f.W.+P 2.608.606.082 (10 шт)
    Арт. X10192289
    Шлифленты BOSCH 75х533 мм K80 B.f.W.+P 2.608.606.082 (10 шт)

      Шлифленты BOSCH 75х533 мм K80 B.f.W.+P 2.608.606.082 (10 шт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10192289

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Зернистость
      		80
      Количество, шт
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •   Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной).

            Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения:

        • грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов.
        • тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества.
        • придание структуры поверхности.
        • полировка поверхностей из любых материалов.