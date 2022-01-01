Шлифленты BOSCH 75х533 мм K80 B.f.W.+P 2.608.606.082 (10 шт)
Арт. X10192289
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Назначение по материалу
|металл, дерево
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Зернистость
|80
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Количество, шт
|10
Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной).
Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения:
- грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов.
- тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества.
- придание структуры поверхности.
- полировка поверхностей из любых материалов.