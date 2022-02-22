Шлифовальная лента Bosch 2.608.606.033 (75x457 мм, K60, 3 предмета)
Арт. 900780
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|шлифовальная лента
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Назначение по материалу
|дерево
Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной). Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения: грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов; тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества; придание структуры поверхности; полировка поверхностей из любых материалов.
Преимущества
- Предназначена для шлифовки покрашенных и деревянных поверхностей
- Размеры 75х457 мм, зернистость К60
- 3 шлифовальные ленты в упаковке