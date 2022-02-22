Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бита T25 Ush 12396-10, 25 мм
5.0
2
Найти аналог
Биты TORX
    Бита T25 Ush 12396-10, 25 мм
    Арт. 900874
    5.0
    2
    Бита T25 Ush 12396-10, 25 мм

      Бита T25 Ush 12396-10, 25 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900874
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ush
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.049
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бита (насадка) USH 12396 T 25 Torsion отлично справляются с высочайшими пиками нагрузки. Если, к примеру, шляпка шурупа соприкасается с жёсткой поверхностью металла, то биты типа Torsion без проблем справляется с данной ситуацией. Перед тем как остриё биты изменит форму, или скрутится, оно выдержит высокую нагрузку с помощью зоны Torsion. Продление срока службы биты гарантировано. К тому же, значительно понижается возможность опасного выскальзывания биты из шурупа, заблаговременный износ и поломки инструмента.

        Преимущества

        • Для профессионального и индустриального использования
        • Высокая износостойкость
        • Длительный срок службы
        • Жесткие заводские стандарты качества
        • Инновационные технологии производства
        • Материал изготовления - высоколегированная специальная сталь