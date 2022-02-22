Бита T25 Ush 12396-10, 25 мм
Арт. 900874
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.049
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Особенности бит
|профессиональная
- Бита (насадка) USH 12396 T 25 Torsion отлично справляются с высочайшими пиками нагрузки. Если, к примеру, шляпка шурупа соприкасается с жёсткой поверхностью металла, то биты типа Torsion без проблем справляется с данной ситуацией. Перед тем как остриё биты изменит форму, или скрутится, оно выдержит высокую нагрузку с помощью зоны Torsion. Продление срока службы биты гарантировано. К тому же, значительно понижается возможность опасного выскальзывания биты из шурупа, заблаговременный износ и поломки инструмента.
Преимущества
- Для профессионального и индустриального использования
- Высокая износостойкость
- Длительный срок службы
- Жесткие заводские стандарты качества
- Инновационные технологии производства
- Материал изготовления - высоколегированная специальная сталь