Бита T25 Ush 12396-10, 25 мм

Преимущества

Для профессионального и индустриального использования

Высокая износостойкость

Длительный срок службы

Жесткие заводские стандарты качества

Инновационные технологии производства

Материал изготовления - высоколегированная специальная сталь

Бита (насадка) USH 12396 T 25 Torsion отлично справляются с высочайшими пиками нагрузки. Если, к примеру, шляпка шурупа соприкасается с жёсткой поверхностью металла, то биты типа Torsion без проблем справляется с данной ситуацией. Перед тем как остриё биты изменит форму, или скрутится, оно выдержит высокую нагрузку с помощью зоны Torsion. Продление срока службы биты гарантировано. К тому же, значительно понижается возможность опасного выскальзывания биты из шурупа, заблаговременный износ и поломки инструмента.