Сегментная торцевая фреза по бетону Diam 000549, 125x2x22.2 мм
Арт. 77777X9002476
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазная чашка
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Назначение по материалу
|бетон, кирпич
- Фреза алмазная торцевая сегментная Diam 000549 используется совместно с угловыми шлифовальными машинами. Ее применяют для шлифования поверхностей из бетона, строительных блоков, кирпичной кладки. Двойная сегментированная поверхность чашки не требует водяного охлаждения во время работы.
Преимущества
- Низкая стоимость
- Хорошие ресурсные показатели
- Устанавливается на УШМ