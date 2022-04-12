Сегментная торцевая фреза по бетону Diam 000549, 125x2x22.2 мм

Преимущества

Низкая стоимость

Хорошие ресурсные показатели

Устанавливается на УШМ

Фреза алмазная торцевая сегментная Diam 000549 используется совместно с угловыми шлифовальными машинами. Ее применяют для шлифования поверхностей из бетона, строительных блоков, кирпичной кладки. Двойная сегментированная поверхность чашки не требует водяного охлаждения во время работы.