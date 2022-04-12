Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сегментная торцевая фреза по бетону Diam 000549, 125x2x22.2 мм
5.0
2
Найти аналог
Шлифовальные чашечки
    Сегментная торцевая фреза по бетону Diam 000549, 125x2x22.2 мм
    Арт. 77777X9002476
    5.0
    2
    Сегментная торцевая фреза по бетону Diam 000549, 125x2x22.2 мм
    Сегментная торцевая фреза по бетону Diam 000549, 125x2x22.2 мм
    Сегментная торцевая фреза по бетону Diam 000549, 125x2x22.2 мм
    Сегментная торцевая фреза по бетону Diam 000549, 125x2x22.2 мм
      Сегментная торцевая фреза по бетону Diam 000549, 125x2x22.2 мм
      Сегментная торцевая фреза по бетону Diam 000549, 125x2x22.2 мм
      Сегментная торцевая фреза по бетону Diam 000549, 125x2x22.2 мм
      Сегментная торцевая фреза по бетону Diam 000549, 125x2x22.2 мм

      Сегментная торцевая фреза по бетону Diam 000549, 125x2x22.2 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002476
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазная чашка
      Назначение по материалу
      		бетон, кирпич
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза алмазная торцевая сегментная Diam 000549 используется совместно с угловыми шлифовальными машинами. Ее применяют для шлифования поверхностей из бетона, строительных блоков, кирпичной кладки. Двойная сегментированная поверхность чашки не требует водяного охлаждения во время работы.

        Преимущества

        • Низкая стоимость
        • Хорошие ресурсные показатели
        • Устанавливается на УШМ