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Бита Milwaukee Shockwave 4932430870, PZ3, 50 мм
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Биты крестовые PZ
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430870, PZ3, 50 мм
    Арт. О00000032726
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430870, PZ3, 50 мм

      Бита Milwaukee Shockwave 4932430870, PZ3, 50 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032726

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.03
      Совместимость
      		шуруповёрт, гайковёрт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка  SHOCKWAVE Milwaukee 4932430870 подходит для работ с импульсным гайковертом по закручиванию.

        Преимущества

        • Насадка изготовлена из конструкционной стали - это специальная формула Milwaukee®, которая позволяет сделать насадки более устойчивыми к воздействию ударов
        • Уменьшенное давление на наконечник при работе. Насадка прошла специальную термообработку