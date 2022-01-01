Набор бит Stanley STA60525-XJ, 30шт.
Арт. 90089980
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.318
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Особенности бит
|держатель бит, футляр
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Совместимость
|дрель, шуруповёрт, гайковёрт
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Адаптер в комплекте
|Нет
- Набор бит Stanley 60525-XJ — комплект из 30 бит, изготовленные из высококачественных материалов. Предназначены для инструментов с рабочими шлицами PZ, PH, SL, Н, Т.
Особенности и преимущества:
- Вставки закалены для особой прочности.
- Подходят для работы в тяжелых условиях.
Комплектация:
- Биты Phillips 50мм: PH1,PH2 ,PH3.
- Биты Phillips 25мм: PH1,PH2 х 2шт ,PH3.
- Биты Pozidriv 50мм: PZ1, PZ2, PZ3.
- Биты Pozidriv 25мм: PZ1, PZ2 х 2шт, PZ3.
- Бит прямой шлиц 50мм: SL6.0.
- Биты прямой шлиц 25мм: SL4.0,SL6.0.
- Биты Torx 50мм:T10, Т15, Т20.
- Биты Torx 25мм:T10, Т15, Т20, Т25, Т30, Т40.
- Биты под шестигранник 25мм: Н3, Н4, Н5, Н6.
- Магнитный держатель 60мм.
- Пластиковый бокс с раздвижными секциями для вставок.