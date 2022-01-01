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Набор бит Stanley STA60525-XJ, 30шт.
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Наборы бит
    Набор бит Stanley STA60525-XJ, 30шт.
    Арт. 90089980
    Набор бит Stanley STA60525-XJ, 30шт.

      Набор бит Stanley STA60525-XJ, 30шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90089980

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Вес, кг
      		0.318
      Особенности бит
      		держатель бит, футляр
      Совместимость
      		дрель, шуруповёрт, гайковёрт
      Адаптер в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор бит Stanley 60525-XJ — комплект из 30 бит, изготовленные из высококачественных материалов. Предназначены для инструментов с рабочими шлицами PZ, PH, SL, Н, Т.

        Особенности и преимущества:

        • Вставки закалены для особой прочности.
        • Подходят для работы в тяжелых условиях.

        Комплектация:

        • Биты Phillips 50мм: PH1,PH2 ,PH3.
        • Биты Phillips 25мм: PH1,PH2 х 2шт ,PH3.
        • Биты Pozidriv 50мм: PZ1, PZ2, PZ3.
        • Биты Pozidriv 25мм: PZ1, PZ2 х 2шт, PZ3.
        • Бит прямой шлиц 50мм: SL6.0.
        • Биты прямой шлиц 25мм: SL4.0,SL6.0.
        • Биты Torx 50мм:T10, Т15, Т20.
        • Биты Torx 25мм:T10, Т15, Т20, Т25, Т30, Т40.
        • Биты под шестигранник 25мм: Н3, Н4, Н5, Н6.
        • Магнитный держатель 60мм.
        • Пластиковый бокс с раздвижными секциями для вставок.