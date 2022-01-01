Набор бит Stanley STA60525-XJ, 30шт.

Особенности и преимущества:

Вставки закалены для особой прочности.

Подходят для работы в тяжелых условиях.

Комплектация:

Биты Phillips 50мм: PH1,PH2 ,PH3.

Биты Phillips 25мм: PH1,PH2 х 2шт ,PH3.

Биты Pozidriv 50мм: PZ1, PZ2, PZ3.

Биты Pozidriv 25мм: PZ1, PZ2 х 2шт, PZ3.

Бит прямой шлиц 50мм: SL6.0.

Биты прямой шлиц 25мм: SL4.0,SL6.0.

Биты Torx 50мм:T10, Т15, Т20.

Биты Torx 25мм:T10, Т15, Т20, Т25, Т30, Т40.

Биты под шестигранник 25мм: Н3, Н4, Н5, Н6.

Магнитный держатель 60мм.

Пластиковый бокс с раздвижными секциями для вставок.

Набор бит Stanley 60525-XJ — комплект из 30 бит, изготовленные из высококачественных материалов. Предназначены для инструментов с рабочими шлицами PZ, PH, SL, Н, Т.