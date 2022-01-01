Набор бит Gross 11203, PH2х150

Преимущества

Круглый профиль

Сталь S2

Твердость 58-62 HRС

Насечки

Набор бит Gross 11203 будет полезен владельцам инструментов, рассчитанных на использование оснащения с хвостовиком 1/4. Биты, входящие в набор применяются для работы с крепежом, для воздействия на который подходит шлиц PH2. Биты произведены с использованием высококачественной инструментальной стали. Оснащение прослужит вам в течение длительного времени, без потери эксплутационных свойств.