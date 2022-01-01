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Набор бит Gross 11203, PH2х150
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Биты крестовые PH
    Набор бит Gross 11203, PH2х150
    Арт. 900899104
    Набор бит Gross 11203, PH2х150
    Набор бит Gross 11203, PH2х150
    Набор бит Gross 11203, PH2х150
      Набор бит Gross 11203, PH2х150
      Набор бит Gross 11203, PH2х150
      Набор бит Gross 11203, PH2х150

      Набор бит Gross 11203, PH2х150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900899104

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.18
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит Gross 11203 будет полезен владельцам инструментов, рассчитанных на использование оснащения с хвостовиком 1/4. Биты, входящие в набор применяются для работы с крепежом, для воздействия на который подходит шлиц PH2. Биты произведены с использованием высококачественной инструментальной стали. Оснащение прослужит вам в течение длительного времени, без потери эксплутационных свойств.

        Преимущества

        • Круглый профиль
        • Сталь S2
        • Твердость 58-62 HRС
        • Насечки