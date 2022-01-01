Набор бит Gross 11203, PH2х150
Арт. 900899104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.18
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Особенности бит
|профессиональная
- Набор бит Gross 11203 будет полезен владельцам инструментов, рассчитанных на использование оснащения с хвостовиком 1/4. Биты, входящие в набор применяются для работы с крепежом, для воздействия на который подходит шлиц PH2. Биты произведены с использованием высококачественной инструментальной стали. Оснащение прослужит вам в течение длительного времени, без потери эксплутационных свойств.
Преимущества
- Круглый профиль
- Сталь S2
- Твердость 58-62 HRС
- Насечки