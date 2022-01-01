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Набор бит Gross 11330, РН2х25, 10 штук
326 ₽
Биты крестовые PH
    Набор бит Gross 11330, РН2х25, 10 штук
    Арт. Х150878185
    Набор бит Gross 11330, РН2х25, 10 штук
    Набор бит Gross 11330, РН2х25, 10 штук
    Набор бит Gross 11330, РН2х25, 10 штук
    Набор бит Gross 11330, РН2х25, 10 штук
    Набор бит Gross 11330, РН2х25, 10 штук
    Набор бит Gross 11330, РН2х25, 10 штук
      Набор бит Gross 11330, РН2х25, 10 штук
      Набор бит Gross 11330, РН2х25, 10 штук
      Набор бит Gross 11330, РН2х25, 10 штук
      Набор бит Gross 11330, РН2х25, 10 штук
      Набор бит Gross 11330, РН2х25, 10 штук
      Набор бит Gross 11330, РН2х25, 10 штук

      Набор бит Gross 11330, РН2х25, 10 штук

      326 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х150878185

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.057
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      326 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит Gross 11330 включает 10 отверточных насадок-бит с наконечниками типа PH2 (крест), длина каждой из которых составляет 25 мм. Изделия рассчитаны на эксплуатацию в ручном и механизированном инструменте и снабжены шестигранными переходниками типа 1/4". Эти хвостовики обеспечивают битам быструю и надежную фиксацию в патронах отверток со сменными насадками, шуруповертов и дрелей. Материалом для изготовления насадок была выбрана инструментальная сталь марки S2.