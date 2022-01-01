Набор бит Gross 11330, РН2х25, 10 штук

Набор бит Gross 11330 включает 10 отверточных насадок-бит с наконечниками типа PH2 (крест), длина каждой из которых составляет 25 мм. Изделия рассчитаны на эксплуатацию в ручном и механизированном инструменте и снабжены шестигранными переходниками типа 1/4". Эти хвостовики обеспечивают битам быструю и надежную фиксацию в патронах отверток со сменными насадками, шуруповертов и дрелей. Материалом для изготовления насадок была выбрана инструментальная сталь марки S2.