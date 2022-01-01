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Бита Milwaukee Shockwave 4932430851, PH1, 90 мм
170 ₽
Биты крестовые PH
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430851, PH1, 90 мм
    Арт. О00000032716
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430851, PH1, 90 мм
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430851, PH1, 90 мм
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430851, PH1, 90 мм
    Бита Milwaukee Shockwave 4932430851, PH1, 90 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430851, PH1, 90 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430851, PH1, 90 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430851, PH1, 90 мм
      Бита Milwaukee Shockwave 4932430851, PH1, 90 мм

      Бита Milwaukee Shockwave 4932430851, PH1, 90 мм

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032716

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.03
      Совместимость
      		шуруповёрт, гайковёрт
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка SHOCKWAVE Milwaukee 4932430851 предназначена для работы с ударными шуруповертами и гайковертами при монтаже/демонтаже крепежа имеющего шлиц PH1.

        Преимущества

        • Изготавливается из запатентованного сплава Impact duty
        • Компрессионный кованый наконечник обеспечивает отличную посадку в головке винта