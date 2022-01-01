Бита Milwaukee Shockwave 4932430851, PH1, 90 мм

Преимущества

Изготавливается из запатентованного сплава Impact duty

Компрессионный кованый наконечник обеспечивает отличную посадку в головке винта

Насадка SHOCKWAVE Milwaukee 4932430851 предназначена для работы с ударными шуруповертами и гайковертами при монтаже/демонтаже крепежа имеющего шлиц PH1.