Бита Milwaukee Shockwave 4932430851, PH1, 90 мм
Арт. О00000032716
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|0.03
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Совместимость
|шуруповёрт, гайковёрт
- Насадка SHOCKWAVE Milwaukee 4932430851 предназначена для работы с ударными шуруповертами и гайковертами при монтаже/демонтаже крепежа имеющего шлиц PH1.
Преимущества
- Изготавливается из запатентованного сплава Impact duty
- Компрессионный кованый наконечник обеспечивает отличную посадку в головке винта