Набор вставок-бит Jonnesway S29H4140S, 40 предметов
Арт. jonnesway_5710
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|2.3
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Особенности бит
|футляр
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Совместимость
|дрель, шуруповёрт
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Адаптер в комплекте
|Да
Набор вставок Jonnesway S29H4140S 40 предметов, для торцевых головок, применяется при проведении монтажных, слесарных и других работ с различными приводами для крепежа. Подходит для крепежа с профилем HEX (шестигранник), TORX и SPLINE. Инструмент выдерживает ударные нагрузки и не реагирует на механические и химические воздействия.
Комплектация:
- Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, HEX, L=30 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 мм.
- Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, HEX, L=75 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 мм.
- Вставки биты с хвостовиком 10 мм, TORX®, L=30 мм, 7 шт.: Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55.
- Вставки биты с хвостовиком 10 мм, TORX®, L=75 мм, 7 шт.: Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55.
- Вставки биты с хвостовиком 10 мм, SPLINE, L=30 мм, 5 шт.: М5, М6, М8, М10, М12.
- Адаптер для вставок-бит 3/8”DRх10 мм.
- Адаптер для вставок-бит 1/2”DRх10 мм.
- Металлический бокс.