Набор вставок-бит Jonnesway S29H4140S, 40 предметов

Набор вставок Jonnesway S29H4140S 40 предметов, для торцевых головок, применяется при проведении монтажных, слесарных и других работ с различными приводами для крепежа. Подходит для крепежа с профилем HEX (шестигранник), TORX и SPLINE. Инструмент выдерживает ударные нагрузки и не реагирует на механические и химические воздействия.

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