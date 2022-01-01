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Набор вставок-бит Jonnesway S29H4140S, 40 предметов
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Наборы бит
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4140S, 40 предметов
    Арт. jonnesway_5710
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4140S, 40 предметов
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4140S, 40 предметов
      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4140S, 40 предметов
      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4140S, 40 предметов

      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4140S, 40 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5710

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		2.3
      Особенности бит
      		футляр
      Совместимость
      		дрель, шуруповёрт
      Адаптер в комплекте
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор вставок Jonnesway S29H4140S 40 предметов, для торцевых головок, применяется при проведении монтажных, слесарных и других работ с различными приводами для крепежа. Подходит для крепежа с профилем HEX (шестигранник), TORX и SPLINE. Инструмент выдерживает ударные нагрузки и не реагирует на механические и химические воздействия.

        Комплектация:

        • Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, HEX, L=30 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 мм.
        • Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, HEX, L=75 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 мм.
        • Вставки биты с хвостовиком 10 мм, TORX®, L=30 мм, 7 шт.: Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55.
        • Вставки биты с хвостовиком 10 мм, TORX®, L=75 мм, 7 шт.: Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55.
        • Вставки биты с хвостовиком 10 мм, SPLINE, L=30 мм, 5 шт.: М5, М6, М8, М10, М12.
        • Адаптер для вставок-бит 3/8”DRх10 мм.
        • Адаптер для вставок-бит 1/2”DRх10 мм.
        • Металлический бокс.