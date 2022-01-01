Набор вставок-бит Jonnesway S29H4142SM, 42 предмета

Набор вставок Jonnesway S29H4142SM, предназначен для проведения ремонтных работ в сочетании с ручными приводами с крепежом, имеющим внутренний рабочий профиль HEX (шестигранник), TORX® или SPLINE. В комплекте 42 предмета.

Комплектация: