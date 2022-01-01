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Набор вставок-бит Jonnesway S29H4142SM, 42 предмета
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Наборы бит
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4142SM, 42 предмета
    Арт. jonnesway_5711
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4142SM, 42 предмета
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4142SM, 42 предмета
      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4142SM, 42 предмета
      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4142SM, 42 предмета

      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4142SM, 42 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5711

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		2.4
      Особенности бит
      		футляр
      Совместимость
      		дрель, шуруповёрт
      Адаптер в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор вставок Jonnesway S29H4142SM, предназначен для проведения ремонтных работ в сочетании с ручными приводами с крепежом, имеющим внутренний рабочий профиль HEX (шестигранник), TORX® или SPLINE. В комплекте 42 предмета.

        Комплектация:

        • Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, HEX, L=30 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 мм.
        • Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, HEX, L=75 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 мм.
        • Вставки биты с хвостовиком 10 мм, TORX®, L=30 мм, 8 шт.: Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55, Т60.
        • Вставки биты с хвостовиком 10 мм, TORX®, L=75 мм, 8 шт.: Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55, Т60.
        • Вставки биты с хвостовиком 10 мм, SPLINE, L=30 мм, 5 шт.: М5, М6, М8, М10, М12.
        • Адаптер для вставок-бит 3/8”DRх10 мм.
        • Адаптер для вставок-бит 1/2”DRх10 мм.
        • Металлический бокс.