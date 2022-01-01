Набор вставок-бит Jonnesway S29H4111S, 11 предметов

Комплектация:

Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, SPLINE, L=30 мм.. 5 шт.: М5, М6, М8, М10, М12.

Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, SPLINE, L=75 мм., 5 шт.: М5, М6, М8, М10, М12.

Адаптер для вставок-бит 1/2”DRх10 мм.

Металлический бокс.

Набор вставок Jonnesway S29H4111S, 11 предметов, применяется в ремонтных и монтажных работах. Подходит для крепежа с профилем Spline М. Набор укомплектован в металлический бокс, что позволяет легко хранить и перевозить инструменты без утери.