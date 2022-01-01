Набор вставок-бит Jonnesway S29H4111S, 11 предметов
Арт. jonnesway_5707
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.82
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Особенности бит
|футляр
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Совместимость
|дрель, шуруповёрт
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Адаптер в комплекте
|Да
- Набор вставок Jonnesway S29H4111S, 11 предметов, применяется в ремонтных и монтажных работах. Подходит для крепежа с профилем Spline М. Набор укомплектован в металлический бокс, что позволяет легко хранить и перевозить инструменты без утери.
Комплектация:
- Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, SPLINE, L=30 мм.. 5 шт.: М5, М6, М8, М10, М12.
- Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, SPLINE, L=75 мм., 5 шт.: М5, М6, М8, М10, М12.
- Адаптер для вставок-бит 1/2”DRх10 мм.
- Металлический бокс.