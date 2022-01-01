Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор вставок-бит Jonnesway S29H4111S, 11 предметов
Найти аналог
Наборы бит
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4111S, 11 предметов
    Арт. jonnesway_5707
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4111S, 11 предметов
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4111S, 11 предметов
      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4111S, 11 предметов
      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4111S, 11 предметов

      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4111S, 11 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5707

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.82
      Особенности бит
      		футляр
      Совместимость
      		дрель, шуруповёрт
      Адаптер в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор вставок Jonnesway S29H4111S, 11 предметов, применяется в ремонтных и монтажных работах. Подходит для крепежа с профилем Spline М. Набор укомплектован в металлический бокс, что позволяет легко хранить и перевозить инструменты без утери.

        Комплектация:

        • Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, SPLINE, L=30 мм.. 5 шт.: М5, М6, М8, М10, М12.
        • Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, SPLINE, L=75 мм., 5 шт.: М5, М6, М8, М10, М12.
        • Адаптер для вставок-бит 1/2”DRх10 мм.
        • Металлический бокс.