Набор вставок-бит Jonnesway S29H2133S, 33 предмета
Арт. jonnesway_5705
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.25
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Особенности бит
|держатель бит, футляр
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Совместимость
|дрель, шуруповёрт, гайковёрт
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Адаптер в комплекте
|Нет
Набор вставок (бит-секреток) 33 предмета Jonnesway S29H2133S используется для профессиональных работ, для серийного производства. Практичная подставка позволяет хранить все вставки в одном месте, чтобы они не растерялись.
Комплектация:
- Вставки биты HEX, 12 шт.: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 мм, H5/32”, H9/64”, H1/8”, H7/64”, H3/32”, H5/64”.
- Вставки биты TORX® TAMPERPROOF, 9 шт.: T8T, T10T, T15T, T20T, T25T, T27T, T30T, T35T, T40T.
- Вставки биты FORK, 4 шт.: 4, 6, 8, 10 мм.
- Вставки биты Тry-Wing, 4 шт.: #1, #2, #3,#4.
- Вставки биты Torq-Set, 3 шт. : 6, 8, 10 мм.
- Держатель 1/4” DR для механизированного инструмента.
- Пластиковый держатель.