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Набор вставок-бит Jonnesway S29H2133S, 33 предмета
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Наборы бит
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H2133S, 33 предмета
    Арт. jonnesway_5705
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H2133S, 33 предмета
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H2133S, 33 предмета
      Набор вставок-бит Jonnesway S29H2133S, 33 предмета
      Набор вставок-бит Jonnesway S29H2133S, 33 предмета

      Набор вставок-бит Jonnesway S29H2133S, 33 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5705

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.25
      Особенности бит
      		держатель бит, футляр
      Совместимость
      		дрель, шуруповёрт, гайковёрт
      Адаптер в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор вставок (бит-секреток) 33 предмета Jonnesway S29H2133S используется для профессиональных работ, для серийного производства. Практичная подставка позволяет хранить все вставки в одном месте, чтобы они не растерялись.

        Комплектация:

        • Вставки биты HEX, 12 шт.: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 мм, H5/32”, H9/64”, H1/8”, H7/64”, H3/32”, H5/64”.
        • Вставки биты TORX® TAMPERPROOF, 9 шт.: T8T, T10T, T15T, T20T, T25T, T27T, T30T, T35T, T40T.
        • Вставки биты FORK, 4 шт.: 4, 6, 8, 10 мм.
        • Вставки биты Тry-Wing, 4 шт.: #1, #2, #3,#4.
        • Вставки биты Torq-Set, 3 шт. : 6, 8, 10 мм.
        • Держатель 1/4” DR для механизированного инструмента.
        • Пластиковый держатель.