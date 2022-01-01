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Набор вставок-бит Jonnesway S29H4135S, 35 предметов
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Наборы бит
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4135S, 35 предметов
    Арт. jonnesway_5709
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4135S, 35 предметов
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4135S, 35 предметов
      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4135S, 35 предметов
      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4135S, 35 предметов

      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4135S, 35 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5709

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		2.4
      Особенности бит
      		футляр
      Совместимость
      		дрель, шуруповёрт
      Адаптер в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор вставок Jonnesway S29H4135S используется на производствах, в мастерских, а также при выполнении ремонтных/ монтажных работ. В комплекте 35 предметов.

        Комплектация:

        • Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, HEX, L=30 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 мм.
        • Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, HEX, L=75 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 мм.
        • Вставки биты с хвостовиком 10 мм, TORX®, L=30 мм, 7 шт.: Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55.
        • Вставки биты с хвостовиком 10 мм, TORX®, L=75 мм, 7 шт.: Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55.
        • Вставки-биты с хвостовиком 14 мм, TORX®, L=30 мм, 2 шт.: Т60, Т70.
        • Вставки биты с хвостовиком 14 мм, TORX®, L=75 мм, 2 шт.: Т60, Т70.
        • Адаптер для вставок-бит 3/8”DRх10 мм.
        • Адаптер для вставок-бит 1/2”DRх10 мм.
        • Адаптер для вставок-бит 1/2”DRх14 мм.
        • Металлический бокс.