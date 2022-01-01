Набор вставок-бит Jonnesway S29H4135S, 35 предметов
Арт. jonnesway_5709
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|2.4
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Особенности бит
|футляр
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Совместимость
|дрель, шуруповёрт
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Адаптер в комплекте
|Да
- Набор вставок Jonnesway S29H4135S используется на производствах, в мастерских, а также при выполнении ремонтных/ монтажных работ. В комплекте 35 предметов.
Комплектация:
- Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, HEX, L=30 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 мм.
- Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, HEX, L=75 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 мм.
- Вставки биты с хвостовиком 10 мм, TORX®, L=30 мм, 7 шт.: Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55.
- Вставки биты с хвостовиком 10 мм, TORX®, L=75 мм, 7 шт.: Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55.
- Вставки-биты с хвостовиком 14 мм, TORX®, L=30 мм, 2 шт.: Т60, Т70.
- Вставки биты с хвостовиком 14 мм, TORX®, L=75 мм, 2 шт.: Т60, Т70.
- Адаптер для вставок-бит 3/8”DRх10 мм.
- Адаптер для вставок-бит 1/2”DRх10 мм.
- Адаптер для вставок-бит 1/2”DRх14 мм.
- Металлический бокс.