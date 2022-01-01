Набор вставок-бит Jonnesway S29H4115S, 15 предметов

Комплектация:

Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, HEX, L=30 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 мм.

Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, HEX, L=75 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 мм.

Адаптер для вставок-бит 1/2”DRх10 мм.

Металлический бокс.

Набор вставок Jonnesway S29H4115S применяется при проведении монтажных, слесарных и других работ с различными приводами для крепежа. Подходит для крепежа с шестигранным профилем. Инструмент выдерживает ударные нагрузки и не реагирует на механические и химические воздействия. Удобное хранение в металлическом боксе. В наборе 15 предметов.