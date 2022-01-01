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Набор вставок-бит Jonnesway S29H4115S, 15 предметов
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Наборы бит
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4115S, 15 предметов
    Арт. jonnesway_5708
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4115S, 15 предметов
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4115S, 15 предметов
      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4115S, 15 предметов
      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4115S, 15 предметов

      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4115S, 15 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5708

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.86
      Особенности бит
      		футляр
      Совместимость
      		дрель, шуруповёрт
      Адаптер в комплекте
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор вставок Jonnesway S29H4115S применяется при проведении монтажных, слесарных и других работ с различными приводами для крепежа. Подходит для крепежа с шестигранным профилем. Инструмент выдерживает ударные нагрузки и не реагирует на механические и химические воздействия. Удобное хранение в металлическом боксе. В наборе 15 предметов.

        Комплектация:

        • Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, HEX, L=30 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 мм.
        • Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, HEX, L=75 мм, 7 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 мм.
        • Адаптер для вставок-бит 1/2”DRх10 мм.
        • Металлический бокс.