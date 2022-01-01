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Аккумулятор Практика 032-133, для инструментов Makita 14.4 В
2 769 ₽
2 875 ₽
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Практика 032-133, для инструментов Makita 14.4 В
    Арт. О00000006106
    Аккумулятор Практика 032-133, для инструментов Makita 14.4 В
    Аккумулятор Практика 032-133, для инструментов Makita 14.4 В
    Аккумулятор Практика 032-133, для инструментов Makita 14.4 В
    Аккумулятор Практика 032-133, для инструментов Makita 14.4 В
      Аккумулятор Практика 032-133, для инструментов Makita 14.4 В
      Аккумулятор Практика 032-133, для инструментов Makita 14.4 В
      Аккумулятор Практика 032-133, для инструментов Makita 14.4 В
      Аккумулятор Практика 032-133, для инструментов Makita 14.4 В

      Аккумулятор Практика 032-133, для инструментов Makita 14.4 В

      • -106 ₽
      2 769 ₽
      2 875 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006106

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Makita
      Время работы без подзарядки, мин
      		180
      Все характеристики
      • -106 ₽
      2 769 ₽
      2 875 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумулятор Практика 032-133 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов Makita, аналог PA14, 1420. Подходит для инструментов 6280D, 8280D, 6281D, 8281D, 6337D, 6339D, 8434D, ML141. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.

        Преимущества

        • Совместим с зарядными устройствами DC1414; DC1439; DC1422; DC1822; DC1804; BMR100
        • Напряжение 14,4В
        • Емкость 2,0 Ач
        • Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин