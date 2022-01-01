Аккумулятор Практика 032-133, для инструментов Makita 14.4 В
Арт. О00000006106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|Makita
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Время работы без подзарядки, мин
|180
- Аккумулятор Практика 032-133 никель-кадмиевый (NiCd) для аккумуляторных инструментов Makita, аналог PA14, 1420. Подходит для инструментов 6280D, 8280D, 6281D, 8281D, 6337D, 6339D, 8434D, ML141. Для правильного ввода в эксплуатацию после покупки произвести несколько циклов полного заряда - разряда.
Преимущества
- Совместим с зарядными устройствами DC1414; DC1439; DC1422; DC1822; DC1804; BMR100
- Напряжение 14,4В
- Емкость 2,0 Ач
- Примерное время зарядки 1 час 15 мин - 1 час 30 мин