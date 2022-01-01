Маленькие и легкие перфораторы
Найдено 22 товара
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- 3 938 ₽5 460 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 1650Макс. диаметр сверления 60 мм
- -1 522 ₽
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- 5 780 ₽Аккумуляторный перфоратор SDS-plus Ставр ПАГ-18/20 (энергия удара 2.5 Дж, инструмент без аккумулятора, вес 1.7 кг)Напряжение аккумулятора 20 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 2Макс диаметр сверления 18 мм1000 оборотов/мин
- 4 657 ₽5 175 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 1500
- -518 ₽
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- 20 990 ₽Перфоратор аккумуляторный Kress KU381 (SDS-Plus, энергия удара 1.5 Дж, 2 аккумулятора 20 В в комплекте)Напряжение аккумулятора 20 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 2Макс диаметр сверления 18 мм1100 оборотов/мин
- 4 890 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 870
- Персональная скидка
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- Нет в наличииКоличество режимов: 3Число оборотов/мин 780Макс. диаметр сверления 50 мм
- Нет в наличииАккумуляторный перфоратор DeWalt DCH172N-XJ, 18В XR (SDS-Plus, вес 1.8 кг, инструмент без АКБ и ЗУ, удар 1.4 Дж)Напряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 2Макс диаметр сверления 16 мм1060 оборотов/мин
- Нет в наличииКоличество режимов: 2Число оборотов/мин 1500
- Нет в наличииКоличество режимов: 2Число оборотов/мин 1650
- Нет в наличииКоличество режимов: 1Число оборотов/мин 1500Макс. диаметр сверления 65 мм
- Нет в наличииКоличество режимов: 2Число оборотов/мин 1500Макс. диаметр сверления 68 мм
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора 12 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 2Макс диаметр сверления 13 мм800 оборотов/мин
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 2Макс диаметр сверления 10 мм900 оборотов/мин
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора 18 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 2Макс диаметр сверления 12 мм1050 оборотов/мин
- Нет в наличииАккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-10/14,4Р, 0,9 Дж (с двумя аккумуляторами и зарядным устройством)Напряжение аккумулятора 14.4 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 2Макс диаметр сверления 10 мм750 оборотов/мин
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора 14.4 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 2Макс диаметр сверления 10 мм750 оборотов/мин
- Нет в наличииКоличество режимов: 2Число оборотов/мин 1500
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора 14.4 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 2Макс диаметр сверления 10 мм900 оборотов/мин
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора 12 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 2Макс диаметр сверления 13 мм800 оборотов/мин
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора 10.8 ВТип патрона SDS-PlusКоличество режимов: 3Макс диаметр сверления 10 мм900 оборотов/мин
- Нет в наличииКоличество режимов: 2Число оборотов/мин 1500
- Нет в наличииКоличество режимов работы: 1Частота ударов, уд/мин: 7500
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