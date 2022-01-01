Аккумуляторы Li-ion 18v
Найдено 25 товаров
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- 6 379 ₽8 280 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 901 ₽
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- 3 000 ₽3 800 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -800 ₽
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- 5 399 ₽7 580 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -2 181 ₽
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- 15 424 ₽18 300 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18, 54 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -2 876 ₽
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- 9 400 ₽12 010 ₽Индикатор заряда аккумулятора: Да
- -2 610 ₽
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- 3 600 ₽4 680 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -1 080 ₽
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- 6 900 ₽7 810 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -910 ₽
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- 10 900 ₽13 800 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -2 900 ₽
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- 8 600 ₽10 900 ₽Тип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- -2 300 ₽
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- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличии
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииИндикатор заряда аккумулятора: Да
- Нет в наличииИндикатор заряда аккумулятора: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Li-ionНапряжение аккумулятора: 18 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторы li-ion 18v в Москве по цене от 2409 до 28830 рублей. В наличии более 25 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.