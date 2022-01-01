Мини-пилы
Найдено: 9 товаров
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- 4 890 ₽Мощность, Вт: 1600Вес, кг: 2Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65
- 14 499 ₽17 780 ₽Мощность, Вт: 710Вес, кг: 1.7Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 21.5
- -3 281 ₽
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- 14 050 ₽Аккумуляторов с инструментом: нетВес, кг: 1.4Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 26.5
- 44 490 ₽Аккумуляторная отрезная машина Milwaukee M12 Fcot-422X Fuel 4933464619, 20000 оборотов в мин от аккумулятораАккумуляторов с инструментом: 2Вес, кг: 1.1Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 16.3
- Персональная скидка
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- Нет в наличииМощность, Вт: 1300Вес, кг: 2Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55
- Нет в наличииМощность, Вт: 400Вес, кг: 2Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 16
- Нет в наличииВес, кг: 1.7Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 25.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 600Вес, кг: 2Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 27
- Нет в наличииМощность, Вт: 450Вес, кг: 1.84Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 27
Мини-пилы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 650 рублей до 32 490 рублей. В наличии более 9 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.