Сетевые перфораторы
Найдено: 378 товаров
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- 9 559 ₽11 870 ₽Перфоратор Makita HR 2470 (патрон SDS-Plus, мощность 780 Вт, сверление с ударом, 2.4 Дж, вес 2.8 кг, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1100Макс. диаметр сверления 65 мм
- -2 311 ₽
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- 11 570 ₽14 760 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 930Макс. диаметр сверления 68 мм
- -3 190 ₽
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- 17 369 ₽18 699 ₽Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick 600663500 (тип патрона SDS-Plus, мощность 850 Вт, 3 Дж, вес 3.1 кг)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1100Макс. диаметр сверления 68 мм
- -1 330 ₽
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- 22 539 ₽28 410 ₽Перфоратор Bosch GBH 2-28 F 0.611.267.600 (патрон SDS-Plus, 880 Вт, 3.2 Дж, макс диаметр по бетону 68 мм, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 900Макс. диаметр сверления 68 мм
- -5 871 ₽
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- 22 900 ₽27 030 ₽Перфоратор Makita HR 2810 153601 (патрон SDS-Plus, мощность 800 Вт, 2.9 Дж, макс диаметр сверления 80 мм, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1100Макс. диаметр сверления 80 мм
- -4 130 ₽
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- 13 429 ₽16 110 ₽Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720 (780 Вт, 2.3 Дж, макс диаметр сверления 65 мм, вес 3 кг, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1100Макс. диаметр сверления 65 мм
- -2 681 ₽
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- 4 590 ₽Перфоратор Patriot RH 240 140301300 (тип патрона SDS-Plus, мощность 710 Вт, 2.9 Дж, макс диаметр по бетону 24 мм, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1100
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- 4 940 ₽5 950 ₽Перфоратор SDS-Plus Зубр Мастер ЗП-26-750 ЭК (750 Вт, 2.6 Дж, сверление с ударом, макс диаметр по бетону 68 мм, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1000Макс. диаметр сверления 68 мм
- -1 010 ₽
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- 12 700 ₽16 870 ₽Перфоратор SDS-Plus Metabo KHE 2444 606154510 (800 Вт, энергия удара 2.3 Дж, режимов 3, макс диаметр 68 мм, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1230Макс. диаметр сверления 68 мм
- -4 170 ₽
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- 13 049 ₽15 650 ₽Перфоратор Makita HR 2460 152028 (патрон SDS-Plus, 780 Вт, 2.4 Дж, вес 2.8 кг, сверлильный режим, диаметр до 65 мм)Количество режимов: 1Число оборотов/мин 1100Макс. диаметр сверления 65 мм
- -2 601 ₽
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- 8 099 ₽8 120 ₽Перфоратор Sturm RH25901 (патрон SDS-Plus, 900 Вт, 4 Дж, макс диаметр сверления 65 мм, вес 4.78 кг, режимов 3, кейс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800Макс. диаметр сверления 65 мм
- -21 ₽
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- 12 299 ₽14 905 ₽Перфоратор Metabo KHE 2644 606157510 (патрон SDS-Plus, 800 Вт, 2.8 Дж, макс диаметр сверления бетона 68 мм)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1150Макс. диаметр сверления 68 мм
- -2 606 ₽
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- 3 145 ₽Перфоратор Вихрь П-750 72/3/9 (патрон SDS-Plus, мощность 750 Вт, 2.8 Дж, макс диаметр сверления бетона 26 мм)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1100
- 11 809 ₽13 770 ₽Перфоратор Makita HR 2630 184758 (патрон SDS-Plus, мощность 880 Вт, 2.4 Дж, вес 2.8 кг, сверлильный режим, диаметр до 80 мм)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1200Макс. диаметр сверления 80 мм
- -1 961 ₽
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- 14 840 ₽Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 F 0.611.273.000 (790 Вт, 2.7 Дж, макс диаметр сверления 68 мм, 930 оборотов/мин)Мощность инструмента 790 ВтСила удара 2.7 ДжКоличество режимов: 3Число оборотов/мин: 930Max диаметр сверления бетона 68 мм
- 5 779 ₽6 980 ₽Перфоратор Интерскол П-30/900ЭР (патрон SDS-Plus, 900 Вт, 3.3 Дж, вес 3.3 кг, 3 режима, диаметр до 70 мм, реверс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1050Макс. диаметр сверления 70 мм
- -1 201 ₽
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- 4 890 ₽Перфоратор SDS-Plus Patriot RH262 The One 140301325 (820 Вт, энергия 2.9 Дж, сверление с ударом, вес 2.6 кг)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1300Макс. диаметр сверления 70 мм
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- 4 990 ₽Перфоратор SDS-Plus Patriot RH260 140301322 (800 Вт, 2.8 Дж, макс диаметр сверления бетона 26 мм, реверс)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1200
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- 5 390 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1300
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- 4 860 ₽Перфоратор SDS-Plus Зубр Мастер П-26-800 (800 Вт, 3 Дж, макс диаметр сверления бетона 68 мм, вес 4.6 кг, 3 режима)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1300Макс. диаметр сверления 68 мм
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- 3 500 ₽4 250 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 850
- -750 ₽
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- 4 810 ₽Перфоратор SDS-Plus Зубр Мастер П-22-650 (650 Вт, 2.3 Дж, макс диаметр сверления 68 мм, 870 оборотов/мин)Количество режимов: 3Число оборотов/мин 870Макс. диаметр сверления 68 мм
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- 5 090 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1100
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- 6 143 ₽7 550 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1150Макс. диаметр сверления 68 мм
- -1 407 ₽
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