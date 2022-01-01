Шуруповерты на 24 вольт
Найдено: 16 товаров
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- 7 290 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 5 390 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 6 090 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 7 499 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 22 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 7 690 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 22 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
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- 5 990 ₽6 335 ₽1450 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -345 ₽
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- 8 925 ₽1450 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
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- 6 050 ₽1450 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
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- Нет в наличии1650 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1750 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 33 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1750 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 33 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
Шуруповерты на 24 вольт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 465 рублей до 10 279 рублей. В наличии более 16 наименований. Купить Шуруповерты на 24 вольт on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.